Le secteur de la distribution étouffé par la hausse des prix du carburant

La Fédération nationale des métiers de la distribution des produits de grande consommation (Tijara) a publié ce jeudi un communiqué dans lequel le secteur de la distribution tire la sonnette d’alarme sur la hausse du prix du carburant et de leurs lourdes conséquences sur les distributeurs.

Pour étudier la problématique, le bureau de Tijara a tenu une réunion mercredi, ajoute-t-on, dans laquelle les effets des prix du carburant ont été étudiés. La marge des distributeurs est très réduite, tient à préciser le communiqué, indiquant qu’elles se situent entre 1 et 2% alors que d’un autre côté, la hausse du prix du carburant à 14 dirhams entraine une augmentation sur coût direct de 1,5 à 3% en fonction de la taille des distributeurs.

Les acteurs du secteur de la distribution se disent alors étonnés d’avoir été exclus des aides gouvernementales alors qu’ils sont dans le même temps «générateurs de valeurs et créateurs d’emploi».

Conscient de la conjoncture nationale actuelle et le contexte de crise internationale, Tijara tient cependant à interpeller le gouvernement en demandant à être entendu par le ministre de tutelle et du Transport. Cette réunion de crise, insistent-ils, doit intervenir «en urgence afin de sauver le secteur».

Pour rappel, Tijara regroupe les principaux acteurs et distributeurs de produits de grande consommation dans plusieurs activités comme l’agroalimentaire, les produits d’hygiène, les produits d’entretien, les télécommunications ou la minoterie dans le but de former un interlocuteur commun avec les pouvoirs publics.