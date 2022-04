La Marocaine Lamia Bazir sélectionnée pour les «Humanitarian Awards Global»

La Marocaine Lamia Bazir figure dans l'édition 2020-2021 de la liste des «Humanitarian Awards Global», dans la catégorie des «Most distinguished women change makers in Africa». Cette liste distingue des femmes africaines éminentes -de générations différentes- portées par des causes humanitaires, qui excellent dans leurs domaines d’intervention et qui œuvrent en faveur du changement social, explique-t-on dans un communiqué parvenu à Yabiladi.

Lamia Bazir, qui a occupé le poste de directrice exécutive de l'Observatoire national des droits de l'enfant, figure sur cette liste aux côtés de femmes leaders telles que la sud-africaine Phumzile Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive ONU Femmes, Matshidiso Moeti (Botswana) la directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique ou encore Samia Suhulu Hassan, présidente de la Tanzanie.

En 2019, Lamia Bazir a été sélectionnée parmi les 100 jeunes africains les plus influents par le «Africa Youth Awards». Avant cette distinction, elle a été sélectionnée en 2018 parmi les Jeunes Arabes Leaders par le World Government Summit à Dubai. Elle a également reçu en 2015 le Prix des nations unies pour le volontariat.