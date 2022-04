Albares : Le Maroc et l’Espagne ouvrent une nouvelle étape, «de la meilleure façon possible»

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a souligné ce jeudi que l'Espagne et le Maroc ouvrent aujourd'hui une nouvelle étape de leurs relations. «Aujourd’hui, je crois que non seulement une crise se termine, mais une nouvelle étape des relations entre l'Espagne et le Maroc s'ouvre et elle s'ouvre de la meilleure façon possible, c'est-à-dire avec l'implication personnelle du roi du Maroc», a-t-il confié lors d’une rencontre avec la presse espagnole au siège de l'OTAN.

Albares s’est félicité du fait que «le chef de l'État marocain certifiera personnellement la fin de cette crise», entre les deux pays. Une crise que le chef de la diplomatie espagnole a assuré avoir été «l'une des plus profondes» et «l'une des plus longues» que l'Espagne ait connue avec le Maroc, rapporte l’agence EFE. À ce titre, il a souligné l'importance que Mohamed VI soit «le garant de la part du gouvernement marocain du démarrage de cette nouvelle feuille de route» entre les deux pays.

Sur un autre dossier, Albares a assuré que «la collaboration entre l'Espagne et le Maroc est fondamentale pour le contrôle des flux migratoires irréguliers et aussi pour la sécurité et la stabilité», en défendant une nouvelle relation bilatérale qui profite également à l'Europe. «Il y a beaucoup en jeu pour l'Espagne, mais surtout il y a aussi beaucoup en jeu pour l'Europe», a-t-il ajouté.

Le roi Mohamed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, tiendront ce jeudi à Rabat une rencontre pour discuter de la nouvelle étape dans les relations bilatérales entre Rabat et Madrid. Un Iftar sera aussi organisé en l’honneur du chef du gouvernement espagnol.