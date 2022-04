Coupe du Monde : La FRMF travaillera sur le retour de Hamdallah et d’autres, promet Lekjaa

L’équipe nationale jouera prochainement des matchs amicaux en préparation à sa participation à la Coupe du monde prévue au Qatar, a assuré mercredi soir le président de la Fédération royale marocaine de football. Dans une interview accordée hier à Soccer212, Fouzi Lekjaa a assuré que la fédération est «en train de d'organiser des matchs, surtout avec des équipes semblables à celles qui se retrouvent dans notre groupe».

«On va essayer de trouver des équipes qui ne s'écartent pas trop du style de la Croatie, du Canada et de la Belgique et on va programmer les matchs nécessaires pour l'équipe nationale, la préparer dans les meilleures conditions possibles», a-t-il assuré. Le président de la FRMF a annoncé, à cette occasion, avoir convenu avec le président de la Fédération brésilienne de Football, de programmer un match Maroc-Brésil prochainement. «On n’a aucun complexe pour jouer avec les grandes nations parce, qu'on estime que le Maroc est une grande nation de football. Et on n'a pas honte de le dire parce qu'on est 24e sur 211 fédérations mondiales», a-t-il tenu à rappeler.

Interpelé sur la situation du sélectionneur national, Fouzi Lekjaa a assuré que Vahid Halilhodžić dispose du soutien de la FRMF. «Rien n'est figé. On ne peut pas dire aujourd'hui qu’il est indispensable ou qu’il est intouchable. Dans, les systèmes de management, tout est dynamique», a-t-il enchaîné.

«Le plus important aujourd'hui est qu’on est qualifié. On n'est pas sous la pression. On a le temps, on discute et on réfléchit. Le plus important, comme j'ai dit, c'est d'arriver au jour J avec la meilleure manière et la meilleure situation pour honorer les 40 millions de Marocains et les rendre fiers de leur équipe nationale car ils le méritent amplement.» Fouzi Lekjaa

Ziyech, Mazraoui et Hamdallah

Le président de la FRMF a abordé à nouveau les cas des internationaux marocains Hakim Ziyech et Noussair Mazraoui. «Je considère que Hakim et Noussair sont deux joueurs de l'équipe nationale marocaine et ce sont deux Marocains. Quelles que soient les conditions et les circonstances, ils restent Marocains et attachés à leur équipe nationale et à leur patrie», a-t-il déclaré, en reconnaissant des «malentendus» et «des divergences qui émergent». «Ce sont deux excellents joueurs», a-t-il enchaîné. «Il y a toujours des problèmes qui surgissent, il faut les corriger et on va les corriger avec la meilleure manière possible», a-t-il rassuré.

Abordant le cas d’Abderazak Hamdallah et son différend avec Vahid Halilhodžić, Fouzi Lekjaa a pointé un «problème d'overdose d'ego de part et d'autre, en tout état de cause». «Je n'ai jamais reproché quoi que ce soit et j'ai toujours gardé de contact avec Hamdallah que je considère comme un excellent joueur qui a du talent», a-t-il confié, en reconnaissant que «le talent à lui seul ne suffit pas pour l'équipe nationale». «Le retour de Hamdallah et d'autres pour avoir la meilleure de l'équipe nationale en Coupe du monde est quelque chose sur laquelle on va travailler d'une manière continue», a-t-il promis.

Sur un autre volet, le président de la FRMF a assuré que depuis la qualification, la fédération «a pris contact avec la compagnie nationale Royal Air Maroc, avec la compagnie qatarie et avec l’ONMT pour préparer des Packs à tous les Marocains qui veulent venir de tout bord, assister aux matchs de l'équipe nationale».