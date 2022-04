L'Espagne publie un accord signé avec le Maroc en 2019 sur l'immigration et le terrorisme

L'accord a été signé par le ministre de l'Intérieur Abdelouafi Laftit et son homologue espagnol Fernando Grande-Marlaska. / DR

Pour coïncider avec la visite de Pedro Sánchez au Maroc, qui rencontrera le roi Mohammed VI, l’Espagne a publié ce jeudi au Bulletin officiel d’État l’accord signé entre les deux pays en 2019 portant sur l'immigration et la criminalité, notamment le terrorisme ou le trafic d'êtres humains.

L’accord, signé à Rabat le 13 février 2019, rapporte El Pais, avait été paraphé par le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, et le ministre marocain de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit. Son entrée en vigueur est fixée au 30 avril prochain, ajoute-t-on.

L’accord signé en 2019 prévoit la collaboration entre les deux pays, notamment l'échange d'informations et la fourniture d'une assistance dans le cadre des activités d'enquête opérationnelles. Il est prévu cependant que chaque pays peut refuser en tout ou en partie ou assortir de conditions l'exécution de la demande d'assistance ou d'information s'il estime qu'elle représente une menace pour sa souveraineté ou sa sécurité ou qu'elle est en contradiction avec les principes fondamentaux de son système juridique ou avec d'autres intérêts essentiels.

Outre la coopération migratoire et de lutte contre le terrorisme, l’accord prévoit une collaboration dans la lutte contre le trafic de stupéfiants, contre l'exploitation sexuelle des mineurs ou le blanchiment d’argent, les transactions financières illégales et les crimes dans le domaine économique et financier.

Selon la presse espagnole, la lettre envoyée par Pedro Sánchez au roi Mohammed VI prévoyait, un accord qui garantisse la coopération du Maroc dans le contrôle des flux migratoires, interdise les actions unilatérales dans les relations entre les deux pays et garantisse le respect de l'intégrité territoriale des deux pays. Ces garanties interviendraient en échange de la reconnaissance que le plan d'autonomie marocain est la base «la plus sérieuse, réaliste et crédible» pour résoudre la question du Sahara.