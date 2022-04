TV5 Monde, la première chaîne francophone au Maghreb

Les derniers résultats d’une étude Africascope Maghreb fait état de la progression continue de la chaine TV5 Monde, première chaîne francophone au Maghreb en part d’audience, apprend-on d’un communiqué de la chaîne.

Selon les résultats de l’étude, la chaîne rassemble chaque semaine 9,3% de la population et se positionne comme première chaîne francophone chez les 15 ans et plus. Au Maroc, les audiences cumulées hebdomadaires s’établissent à 12,3%, le plus haut niveau de la chaîne dans la région. Chez les cadres et dirigeants, les premiers spectateurs de la chaîne, l’audience hebdomadaire atteint 21,2% pour dominer le classement des chaînes francophones au Maghreb.

La notoriété de TV5 Monde n’est pas en reste au Maroc, avec 73,6% chez les cadres et dirigeants et 40,1% chez les 15 ans et plus. En Algérie, la chaîne obtient son plus haut niveau de notoriété, ajoute le communiqué, avec 48,2%, contre 31,9% en Tunisie. Les bons résultats de TV5 Monde s’accompagnent de ceux réalisés par France 24, qui souligne l’attachement à la complémentarité du bouquet de chaînes françaises et francophones, indique la même source.

Pour rappel, TV5 Monde est disponible en clair sur Arabsat aux côtés de Style HD, la chaîne dédiée à l’art de vivre, et de Tivi5Monde, la chaîne jeunesse. La plateforme TV5MONDEplus est également disponible au Maghreb, ajoute le communiqué, précisant que l’audience au Maghreb est la meilleure enregistrée par TV5 Monde.