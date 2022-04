Sanchez au Maroc : Les doléances d’Amnesty International

Amnesty Internationale (AI) s’empare de la visite de Pedro Sanchez au Maroc. A la veille de ce déplacement, l’ONG a émis le vœu, dans un communiqué, que le chef de l’exécutif saisisse cette opportunité «pour que le respect des droits de l'Homme soit pris en compte de manière pertinente et efficace, et cesse d'être une question secondaire dans le cadre des relations bilatérales entre les deux pays».

AI a énoncé des cas de violations des droits de l’Homme au Sahara occidental. Et de souligner qu’après «la rupture du cessez-le-feu dans la région» en novembre 2020 «la pression s'est intensifiée contre les défenseurs des droits de l'Homme, contre ceux qui soutiennent pacifiquement la tenue d'un référendum pour l'autodétermination du territoire du Sahara occidental, ou contre ceux qui critiquent la gestion des ressources naturelles dudit territoire par le Maroc».

L’ONG a demandé que «le Maroc cesse d'utiliser la surveillance numérique pour réprimer et harceler les militants et les journalistes», citant particulièrement les cas des journalistes Omar Radi, condamné à six ans de prison, et Hicham Mansouri, exilé en France.

Amnesty International a prié Pedro Sanchez d’intercéder auprès des autorités marocaines pour qu’elles abrogent les lois pénalisant l’avortement dans le pays et les relations sexuelles consenties entre personnes du même sexe.