Ceuta : La déléguée du gouvernement réduit les travailleurs marocains aux «femmes de ménage»

La déléguée du gouvernement espagnol à Ceuta, Salvadora Mateos, est sous le feu des projecteurs après des remarques racistes et misogynes qu’elle a proféré concernant la réouverture des frontières avec le Maroc. Après avoir exclu la réouverture immédiate du poste frontalier de Ceuta, la déléguée à déclaré «à Ceuta, surtout les femmes au foyer, nous attendons avec impatience que les femmes de ménages [marocaines] viennent ici, à commencer par moi», rapportait notamment El Pais.

La vice-présidente de l’Association des travailleurs immigrés marocains, Sabah Yacoubi, a dénoncé l’hypocrisie de la déléguée du gouvernement et ses propos en commentant que «chaque masque a un trou et c'est là que la vérité s’échappe».

Salvadora Mateos @DGobiernoCeuta toda máscara tiene un agujero y es por ahi donde escapa la verdad. Hipocresía y clasismo puro.

عندما تسقط الأقنعة وتتعرى الوجوه... https://t.co/odcF1UD1fY — Sabah صباح ??️ (@Sabah_Yacoubi) April 5, 2022

Sur la toile, de nombreux internautes s’en sont pris à Salvadora Mateos et à son racisme, demandant notamment sa suspension afin de lui «laisser plus de temps pour qu’elle nettoie sa maison». La polémique a également été l’occasion de dénoncer les inégalités de salaires entre les travailleurs espagnols et marocains à Ceuta, faisant resurgir un rapport de Human Rights in Andalusia qui déplorait les conditions de travail des travailleurs domestiques marocains qui sont pour beaucoup privés de contrats et de salaire atteignant le minimum légal.

Les différents acteurs politiques de Ceuta n’ont pas manqué à dénoncer ces propos «racistes», «classistes» et «misogynes», comme Aina Vidal de la coalition de gauche En Comú Podem qui a déclaré qu’il s’agit «de déclarations embarrassantes et classistes qui placent aussi Mateos à un rang très bas dans la catégorie des êtres humains», rapporte The New Arab.

Le député du parti libéral Ciudadanos, Guillermo Díaz, a pour sa part tenu à rappeler à Salvadora Mateos que «le manque de femmes de ménage n'est pas la chose la plus grave qui se soit produite pendant la crise migratoire», car «il y a des gens qui se noient».