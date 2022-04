Le président de «Vaincre l’autisme» revient sur la campagne «1 enfant sur 50 naît autiste»

Dans le cadre des efforts déployés pour sensibiliser sur l'augmentation des prévalences de l’autisme, l’association «Vaincre l’autisme» a lancé une campagne de sensibilisation, placée sous le signe «1 enfant sur 50 naît autiste» pour alerter sur l'importance du diagnostic précoce et sur la prise en charge rapide de cette catégorie d’enfants, sur fond d’un déficit au niveau de structures de prise en charge et d’instruments d’accompagnement.

Depuis 2013, «Vaincre l’autisme» alerte sur l’augmentation des prévalences de l’autisme au niveau mondial et annonce le taux de naissance à 2%, a indiqué à la MAP le président de l’association, M'Hammed Sajidi. Cette campagne a donc pour premier objectif d’informer sur les prévalences actuelles de l’autisme qui n’ont fait qu’augmenter ces dernières années. En 20 ans, nous sommes passés d’1 naissance sur 1 000 à 1 naissance sur 50 aujourd’hui, ajoute-t-il.

Cette augmentation des prévalences ne s'accompagne pas nécessairement par la création de dispositifs adaptés pour prendre en charge le nombre croissant d’enfants atteints d’autisme. Le deuxième objectif de la campagne, estime M. Sajidi, est donc de mettre en lumière les solutions adaptées aux besoins des enfants autistes.

Finalement, cette campagne se veut «lanceur d’alerte sur les prévalences en perpétuelle augmentation et lancer l’avenir avec des solutions innovantes de prise en charge pour que les enfants autistes vivent vraiment mieux».

En effet, le Maroc ne dispose pas de chiffre sur le nombre d’enfants autistes, déplore-t-il, alors que selon les prévalences internationales, le Maroc compte 680 000 personnes autistes dont 216 000 enfants, avec un taux de naissance estimé à 12 800 par an, soit 35 naissances par jour. «Il devient urgent que le gouvernement mette en place un premier plan de prise en charge pour l’autisme», a déclaré M. Sajidi.

En tant qu’association de familles, «Vaincre l’autisme» œuvre à faire respecter les droits en luttant contre toute forme de discrimination et d'exclusion dont sont victimes les enfants autistes et leur famille. L'association dispose d'un pôle parent, dédié à leur soutien psychologique, administratif et juridique, et d'un pôle intervention pour la prise en charge des usagers autiste.