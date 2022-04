Maroc : La chaîne Assadissa passe à la diffusion 24h/24

La Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) a décidé d’augmenter le volume horaire de diffusion de la chaîne religieuse Assadissa, qui passera de 14 heures actuellement à 24 heures sur 24, soit une hausse de 10 heures de diffusion quotidienne. Cette décision est annoncée alors que le Maroc vit ses premiers jours du mois de ramadan pour l’année courante. L’initiative ambitionne de répondre aux attentes des téléspectateurs, dans le pays comme à l’étranger, notamment pour approfondir leurs connaissances en sciences religieuses, a annoncé un communiqué de la SNRT.

Le passage à 24 heures sur 24 «se veut l’occasion pour l’institution médiatique de réaliser une série d’objectifs qu’elle s’est fixés», ajoute la SNRT. Il s’agit notamment de «veiller sur la conciliation entre les principes généraux de l’Islam, en tant que religion qui revêt une importance majeure dans l’organisation et le cadrage de la vie sociale des Marocains, et les choix sur lesquels se base l’État civil au Maroc».

L’idée est aussi de «promouvoir le savoir à travers les devoirs religieux, conformément aux constantes religieuses nationales et la diffusion de la culture humaine générale». Il est tout autant question de «préserver la sécurité spirituelle et mettre en exergue la spécificité de la religiosité marocaine» basée sur «l’institution d’Imarat Al-Mouminine, le rite malekite, le dogme ashaarite et le soufisme sunnite», ainsi que la «sanctification du comportement pratique, du goût spirituel et esthétique» en harmonie avec «les valeurs de la paix, de la cohésion, de la liberté et de la responsabilité».

L’objectif est également de «faire connaître le patrimoine civilisationnel et le legs architectural des mosquées, des zaouïas et des médersas». Le lancement effectif de cette chaîne a été effectué par le roi Mohammed VI le 2 novembre 2005, qui correspond au 29 ramadan 1426 de l’Hégire. Cette première diffusion s’est faite sur un volume horaire de 5 heures par jour, puis 6 en 2006, 10 en 2018, 12 en 2010 et 14 en 2014.