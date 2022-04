Rachid Talbi El Alami s'entretient avec la présidente du Parlement européen

Le président de la chambre des Représentants, Rachid Talbi El Alami, s'est entretenu, mercredi à Strasbourg, avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, sur les moyens de renforcer la coopération entre les deux institutions.

Mme Metsola s'est félicitée d'une «très bonne rencontre» qui a permis d'évoquer plusieurs sujets liés à la coopération entre les deux institutions et d'échanger les vues sur les moyens de renforcer les liens de longue date avec le Maroc, un «partenaire et ami» de l'Union européenne. Elle a fait part de sa volonté d'œuvrer au renforcement de cette coopération «très proche et étroite» entre le Royaume et l'Union européenne.

في زيارة عمل للبرلمان الأوروبي، رفقة رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي،السيد لحسن حداد و الكاتب العام لمجلس النواب، السيد نجيب الخدي، نلتقي خلالها برئيسة البرلمان الأوروبي، @EP_President و العديد من رؤساء اللجان و المسؤولين. @Lahcenhaddad pic.twitter.com/knEDzOg5eq — Rachid Talbi Alami (@RTalbiAlami) April 6, 2022

Les échanges avec M. Talbi Alami ont porté notamment sur des questions liées à la sécurité, l'immigration, la stabilité régionale ainsi que les priorités de la région euro-méditerranéenne, a-t-elle souligné.

De son côté, le président de la chambre des Représentants a expliqué que cette rencontre a porté sur les défis de la conjoncture internationale avec particulièrement la pandémie de la Covid-19 et l'approvisionnement des marchés internationaux en produits de base et la hausse des prix en lien avec la guerre russo-ukrainienne.

L'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée dont le Maroc prendra la présidence cet après-midi, a aussi été discuté, ajouté M. El Alami, qui a insisté sur la nécessité de restructurer cette instance afin de lui permettre de s’acquitter pleinement de ses missions.

Le président de la Chambre des représentants effectue une visite de travail de deux jours au Parlement européen, à la tête d’une importante délégation parlementaire, composée notamment de Lahcen Haddad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-UE et du secrétaire général de la Chambre des représentants Najib El Khadi.