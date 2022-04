Iles Canaries : L’immigration irrégulière a baissé suite au soutien de Sánchez au Maroc

L’Espagne commence à tirer les dividendes de son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie au Sahara occidental. Depuis la lettre de Pedro Sánchez, envoyée le 14 mars au roi Mohammed VI, les arrivées d’immigrés irréguliers aux Iles Canaries ont enregistré une baisse significative par rapport aux mois précédents, remarque La Vanguardia.

Au cours de la deuxième quinzaine du mois de mars, 375 immigrés ont atteint les côtes de l’archipel contre 2 302 en février et 3 194 en janvier, indique la même source. «La gestion des flux migratoires et le contrôle des frontières ont été l'une des pierres angulaires de l'accord qui a amené l'Espagne à changer de position» sur la question du Sahara, explique à La Vanguardia une source proche des négociations entre le Maroc et l’Espagne.

Au lendemain de la publication par le cabinet royal de la lettre de Pedro Sánchez, le ministre espagnol de la Présidence, Félix Bolaños, a défendu publiquement l’appui du chef du gouvernement au plan marocain d’autonomie du Sahara occidental. «Nous allons avoir une bonne relation avec le Maroc, nous allons avoir une relation stable, dans laquelle il (le Maroc, ndlr) s'engage à collaborer contre la traite des êtres humains et contre l'immigration illégale».