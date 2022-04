Covid-19 : Une quatrième dose de vaccin réduit le risque de maladies graves

Le New England journal of medicine a publié, mardi, une des premières études de grande envergure sur l’efficacité d’une 4e dose de vaccin contre le Covid-19, témoignant d’une réduction du taux de maladie grave, sans affaiblissement passé 6 semaines.

L’étude réalisée en Israël sur 1,3 million de personnes éligibles à la 4e dose depuis janvier, dont plus de 620 000 l’ont reçu, montre en effet que sur 100 000 personnes, 1,5 personne ayant reçu 4 doses souffrait d’une infection grave, contre 3,9 dans le groupe à trois doses.

Aussi, le taux d’infection après 4 dose est réduit par 2 par rapport à 3 doses, à 177 pour 100 000 contre 361 respectivement. Cette protection face à l’infection s’amenuise après 4 semaines, indique l’étude.

—The 4th dose works vs severe disease but the challenge is Omicron, which has considerable immune escape, vastly different from the original strain.

—Until now, from this report, the data were only at 12+ days (extended to 6 weeks)

—There's another major study of people age 60+?