Rabat : Jumelage entre le Secrétariat général du gouvernement et le Conseil d'État d'Italie

La conférence de lancement du projet de jumelage entre le Secrétariat général du gouvernement du Royaume du Maroc (SGG) et le Conseil d'État d'Italie (CdE), s'est tenue mardi à Rabat. Ce projet a pour principal objectif d’accompagner le SGG dans le cadre du processus de convergence réglementaire entre le Maroc et l'Union européenne, indique un communiqué du Secrétariat général du gouvernement.

Parmi les principaux objectifs de ce projet, financé par l'Union européenne, figurent la réalisation d'une convergence plus large vers l'acquis de l'Union européenne, la contribution au renforcement des capacités institutionnelles du SGG, notamment en matière de veille juridique, et le perfectionnement des cadres.

Au cours du projet, une visite d'étude en Europe aura lieu en faveur d'un groupe d'experts du SGG marocain qui permettra d'approfondir les sujets traités au cours du projet de jumelage selon une approche comparative, précise le communiqué.

L'événement s'est déroulé en présence de Mohamed Hajoui, secrétaire général du gouvernement, du président du Conseil d'État italien, Franco Frattini, depuis Rome en visioconférence, de l'Ambassadeur d'Italie à Rabat Armando Barucco, du chef adjoint de la délégation de l'Union européenne au Maroc, Briac Deffobis, et des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger et du ministère de l’Économie et des finances.