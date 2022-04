Les principales recommandations du Conseil de la concurrence au projet de loi N°69.21

Le Conseil de la concurrence a émis, mardi, un avis favorable, sous condition de revoir la rédaction des alinéas des articles premier, deux et trois, au sujet du projet de loi n°69.21 modifiant et complétant la loi n°15.95 formant Code de commerce et édictant des dispositions particulières relatives aux délais de paiement. Le Conseil a ainsi émis un ensemble de recommandations en relation avec les préoccupations de concurrence.

Le Conseil recommande ainsi de supprimer le seuil de 10 000 DH fixé pour les factures et de maintenir ouvert le champ d’application de ce texte de loi à toutes les factures, quels que soient leurs montants.

Sur le régime de déclaration, le Conseil appelle à revoir la fréquence de dépôt de déclaration des factures et le ramener d’une année à un trimestre et à instaurer une déclaration globale des factures reçues et émises.

Le Conseil recommande aussi d'introduire un dispositif de sanction proportionné aux montants des factures et à la taille des entreprises et d’exclure les factures contestées du champ d’application de l’amende.

Au volet du régime des dérogations, la réintroduction de l’approbation préalable par décret, après avis du Conseil, des accords dérogatoires professionnels comme stipulé par l’ancienne loi est recommandée. Il est également appelé à prévoir un cadre clair et précis définissant les conditions d’octroi des exonérations de paiement des amendes.

Sur la sauvegarde des droits des créanciers, le Conseil recommande de restituer à ces créanciers une partie de l’information en leur donnant la possibilité d’obtenir une preuve de la part de l’administration fiscale.

Le Conseil recommande d’implémenter et de généraliser le système de gestion intégrée des dépenses à l’ensemble des établissements publics administratifs, tout en invitant les EEP dans les secteurs marchands à digitaliser leurs procédures d’achat. Il préconise enfin de faire évoluer la réglementation des marchés publics applicable aux EEP, notamment à ceux opérant dans des marchés concurrentiels en leur laissant la possibilité de disposer de règlements d’achat propres adaptés à leurs activités et opérations d’achat.