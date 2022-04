Un exercice militaire russo-algérien près de la frontière avec le Maroc

La Russie et l’Algérie comptent organiser un nouvel exercice militaire conjoint. L’opération, prévue en novembre prochain, aura lieu non loin de la frontière avec le Maroc, près de la localité de Hammaguir relevant de la wilaya de Béchar, indiquent mardi des médias russes. Le site choisi avait servi de base pour l’armée française, jusqu’en 1967.

Les manœuvres auront pour thème principal la lutte contre le terrorisme, d'autant que l’armée algérienne dit être la cible d’attaques commises par des entités terroristes opérant dans le sud du pays. Le ministère de la Défense a annoncé, le 20 mars, la mort de trois soldats algériens «dans un accrochage avec un groupe terroriste» dans la région de Timiaouine, située dans la wilaya de Brodj Badji Mokhtar.

Le premier exercice tactique russo-algérien a eu lieu en octobre 2021 sur le terrain d’entrainement de Taraskoïe en Ossetie du Nord en Russie. L’annonce de l’organisation de ces manœuvres intervient une semaine après la visite effectuée par Antony Blinken à Alger.

Lors de ses entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune et Ramtane Lamamra, le chef de la diplomatie des Etats-Unis les a appelés à réviser leurs relations avec le Russie. «Les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ont déjà eux-mêmes subi les conséquences des campagnes militaires russes en Syrie et en Libye. La communauté internationale doit augmenter la pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à cette guerre non provoquée et injustifiée» en Ukraine, a-t-il déclaré à l’occasion d’un point de presse animé depuis l’ambassade des Etats-Unis.

Pour rappel, l’armée algérienne avait procédé en janvier 2021 à un important exercice militaire au Sud de Tindouf, près de la frontière marocaine.