Achraf Hakimi et Kylian Mbappé partagent une soirée de ramadan

Les deux coéquipiers du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi et Kylian Mbappé se sont retrouvés lundi soir loin des terrains de football pour partager une soirée, probablement pour un ftour, à l’occasion du ramadan.

Sur son compte Instagram, la star marocaine a d’ailleurs partagé une vidéo dans laquelle on peut voir l’attaquant français s’appliquer à servir un thé marocain.

Capture d'écran de la vidéo partagée par Achraf Hakimi.

En 9 mois, les deux joueurs semblent avoir noué une belle amitié qui brille sur le stade et en dehors, comme avec cette vidéo partagée au grand bonheur de leurs supporters et des musulmans à l’occasion de ce mois béni. Le sport est décidément vecteur d’ouverture, de partage et de vivre-ensemble.