Le Maroc accueille un atelier sur l’intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire

Le Maroc a accueilli, à travers l'Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), l’atelier régional sur l'élaboration d'un cadre national de gestion de l’intervention en cas d’actes criminels ou intentionnels non autorisés impliquant des matières hors contrôle réglementaire, organisé par l'Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).

Ont pris part à cet atelier, tenu du 28 mars au 1er avril à Rabat, 25 participants dont 13 relevant d’organismes nationaux, notamment de l’Administration de la défense nationale ou de la Direction générale de la protection civile, précise l'Agence dans un communiqué. Du côté international, 11 participants représentant l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie, Oman et Qatar ont pris part à cet évènement régional.

Organisé suite aux discussions tenues entre l’AIEA et ses États parties de la région du Moyen-Orient sur les activités susceptibles de promouvoir la coopération régionale, nationale et inter-institutions, l'atelier a eu pour objectif de familiariser les participants par rapport aux composantes d'une stratégie nationale efficace de gestion de l’intervention en cas d’actes criminels ou intentionnels non autorisés impliquant des matières hors contrôle réglementaire, et ce, conformément à la collection sécurité nucléaire (NSS) de l’AIEA n°37-G relative à «la mise en place d'un cadre national de gestion de l’intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire».

Cette publication donne aux États des orientations relatives à l’élaboration, à la mise en place, à la maintenance et à la pérennisation d’un cadre national de gestion de l’intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire. Un tel cadre suppose une structure et un ensemble de principes et d’accords autour desquels l’État peut articuler ses fonctions d’intervention en matière de sécurité nucléaire.

L’atelier a permis aux participants d'examiner l'éventail des capacités requises pour une intervention efficace en cas d’événements de sécurité nucléaire, et d’apprécier l’importance de la coopération régionale pour une intervention optimale.