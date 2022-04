Marrakech : Le Grand Prix Hassan II de tennis fait son show place Jemaâ Fna

Des stars mondiales du tennis ont participé, dimanche à la mythique place Jemaâ Fna à Marrakech, à une exhibition show à la veille du début des matchs du tableau final de la 36e édition du Grand Prix Hassan II de tennis.

Rehaussé par la participation du Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série numéro 1 du tournoi et 9e mondial, le Belge David Goffin, 74e mondial, ou encore le tennisman tunisien Malek Jaziri, cet événement socio-sportif s’assigne pour objectif la vulgarisation de ce sport auprès du public et des jeunes générations.

«C’est incroyable, il y a une telle énergie, on sent la foule. On se sent bien ici. C’est le premier tournoi sur terre battue. Si on arrive à bien jouer ici, on est bien préparé pour la suite de la saison. C’est un tournoi important», a témoigné David Goffin.

Malek Jaziri, a réitèré pour sa part son bonheur d’être à Marrakech : «Je me sens chez moi ici, j’ai l’impression que je suis à la maison. J’adore jouer ce tournoi, c’est un plaisir à chaque fois».

Selon le président du Royal tennis club de Marrakech, Aziz Tifnouti, cette initiative cadre avec la stratégie de la Fédération royale marocaine de tennis (FRMT) visant à amener le tennis jusqu'aux jeunes dans les quartiers populaires. Cette exhibition show a d'ailleurs été l'occasion pour nombre de jeunes d'approcher et d'échanger quelques balles avec leurs stars préférées de la discipline.

M. Tifnouti, également secrétaire général de la FRMT, a indiqué que cette compétition sportive disputée dans les Courts du RTCMA, connait la participation de stars de la discipline, dont Félix Auger-Aliassime (9e mondial), Daniel Evans (26e mondial) et Benoît Paire (49e mondial) vainqueur de la dernière édition en 2019.

La 36e édition du Grand Prix Hassan II de tennis est rehaussée par la participation du triple vainqueur de ce grand prix, l’Espagnol Pablo Andújar, alors que le Maroc sera représenté par Elliot Benchetrit (436e mondial) qui a reçu une wild-card (invitation) pour le tableau de qualifications. Cette 36e édition est la 5e d’affilée organisée par le RTCMA à la cité ocre.