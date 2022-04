Thales implante au Maroc son centre opérationnel de cybersécurité pour l'Afrique

Le groupe français Thales, spécialisé dans la sécurité, défense et l’aérospatial, a annoncé ce mardi l’implantation au Maroc de son 6e centre opérationnel de cybersécurité (SOC) afin de desservir l’ensemble du continent Africain. Ce nouveau centre, le premier du groupe sur le continent, vise à fournir aux États et entreprises des ressources de supervision dans le domaine de la cybersécurité, apprend-on d’un communiqué du groupe relayé par Business Wire.

Le SOC permettra d’offrir des protections et réponses en temps réel contre les cyberattaques afin d'accompagnement la digitalisation de l’Afrique qui connait le développement des paiements par téléphone ou du télétravail, indique Thales. En outre, le centre vise également à offrir une protection aux cibles stratégiques comme les installations énergétiques et les services gouvernementaux.

Le centre combine une détection des menaces opérationnelle 24h/24, 7 jours sur 7, couplé à des capacités d’analyse et de réponse répondant aux infrastructures et politiques de cybersécurité nationales. Les autres SOC sont localisés au Canada, en France, à Hong Kong, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, ajoute le communiqué. Les 6 centres forment un réseau international qui offre un support continu à plus d'une centaine de clients dans le monde.

«Thales est fier de pouvoir renforcer son expertise et son savoir-faire dans le domaine de la cybersécurité au Maroc. Le lancement de ce SOC témoigne des aspirations du Groupe à accompagner le développement des dispositifs de sécurité en Afrique, tout en répondant au plus près aux besoins de ses clients», a indiqué Hicham Alj, directeur général de Thales Maroc.

En Afrique, le groupe Thales accompagne ses clients dans la mise en conformité des réglementations et des processus techniques, l'évaluation des cyber-risques et de leur niveau de maturité, l'investigation et l'anticipation des cyber-crises et la neutralisation des attaques complexes.