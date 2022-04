Maroc - Espagne : La rencontre entre le roi Mohammed VI et Sánchez aura lieu ce jeudi

Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et son ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares, se rendront au Maroc ce jeudi, annonce la presse ibérique. Ainsi, La Razon qui cite des sources diplomatiques marocaines et El Correo, qui cite des sources bien informées, annoncent que la rencontre entre Sanchez et le roi Mohammed VI aura lieu cette semaine.

«En plein Ramadan, le fait que le souverain alaouite invite le premier ministre espagnol à l'iftar (…) est un geste de plus de l'importance que Rabat accorde à la reprise pleine de les relations diplomatiques entre les deux pays, rompues après l'affaire Ghali», indique-t-on.

Pour La Razon, «il va de soi qu'après la réunion et dans le nouvel environnement de normalisation, les liaisons maritimes entre les deux pays reprendront et que l'Opération Traversée du Détroit (OPE) sera organisée». La même source évoque aussi une «réouverture des frontières de Ceuta et Melilla» qui sera étudiée, à la lumière de l'évolution de la pandémie, ainsi qu’une nouvelle date pour un sommet bilatéral, en attente depuis plus d'un an et demi.

Le journal explique que «la réutilisation du Gazoduc Maghreb-Europe, fermé par l'Algérie, pour envoyer du gaz que le Maroc achètera sur les marchés internationaux a été un facteur important dans ladite normalisation, bien que le soutien espagnol au plan d'autonomie du Sahara ait été fondamental».

El Correo précise, pour sa part, que le chef du gouvernement espagnol se rendra à Rabat, le jour même où il recevra Alberto Núñez Feijóo en tant que nouveau leader du Parti populaire (PP) et de l'opposition à la Moncloa.