Le Maroc et la France devraient s'affronter en match amical avant la Coupe du monde

Après la qualification des Lions de l’Atlas pour leur 6e Coupe du monde, l’équipe nationale marocaine pourrait affronter les tenants en titre pour un match amical en préparation du championnat, apprend-on lundi du journal Al Mountakhab.

En effet, la Fédération française de football aurait entamé des démarches pour organiser ce match amical avec la Fédération royale marocaine de football. Cette rencontre serait motivée notamment par la présence dans le groupe de la France de l’équipe tunisienne, ajoute-t-on.

Les deux équipes ont déjà croisé le fer cinq fois dans leur histoire, avec trois rencontres remportés par les bleus, un match nul et une victoire marocaine au tir au but en mai 1998 à Casablanca, un peu moins de 2 mois avant la première victoire de la France en Coupe du monde.

Lors de cette Coupe du monde, qui se déroulera au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, le Maroc affrontera en phase de poule la Belgique, demi-finaliste en 2018, le Canada et la Croatie, finaliste en 2018, dans le groupe F. La France pour sa part a hérité du groupe D face au Danemark, à la Tunisie et au vainqueur de la rencontre entre le Pérou et le gagnant du 4e tour des éliminatoires de la zone Asie, à savoir l’Australie ou les Émirats arabes unis.