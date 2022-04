Les ventes de voiture en baisse de 6,26% à fin mars 2022

Les ventes de voitures neuves au Maroc se sont établies à 41 399 unités à fin mars 2022, en baisse de 6,26% par rapport à la même période en 2021, ressort-il des statistiques mensuelles de l'Association des importateurs de véhicules automobiles au Maroc (AIVAM).

Par segment, le nombre des nouvelles immatriculations de véhicules particuliers (VP) s'est élevé à 36 977 unités, en repli de 5,5%, tandis que celui des véhicules utilitaires légers (VUL) s'est chiffré à 4 422 unités (-12,16%).

La marque Dacia domine le segment des VP, avec une part de marché de 26,7%, soit 9 872 nouvelles immatriculations à fin mars 2022, suivie par Renault qui a écoulé 5 606 nouvelles unités, soit une part de marché de 15,16%, de Hyundai, avec 4 009 unités et 10,84% en part de marché, et de Peugeot, pour 2 998 véhicules et part de marché de 8,11%.

Pour ce qui est des véhicules utilitaires légers (VUL), Renault a augmenté ses ventes de 68,45% à 1 009 unités (22,82% de part de marché), tandis que DFSK a vu ses ventes reculer de 40,24% à 646 unités, pour 14,61% en part de marché, fait remarquer l'AIVAM, notant que les ventes de la marque Ford ont grimpé de 8,45% à 603 unités (13,64% en part de marché).

S'agissant des ventes des voitures dans la gamme premium, Audi a écoulé 979 unités à fin mars dernier, soit une part de marché de 2,65%, devant Mercedes (714 unités et part de 1,93%) et BMW (651 véhicules et part de 1,76%). En outre, l'AIVAM fait savoir que les ventes de Porsche ont diminué de 8,33% à 99 véhicules, et celles de Jaguar de 3,33% à 29 unités.