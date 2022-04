Maroc : Appel à manifestation d’intérêt pour des projets d'aquaculture marine

L’Agence nationale pour le développement de l'aquaculture (ANDA) a lancé lundi un appel à manifestation d'intérêt (AMI) pour le développement de projets d'aquaculture dans les régions de Casablanca Settat, Marrakech Safi, Guelmim Oued Noun et Laayoune Sakia El Hamra.

Cet AMI s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de l'ANDA en matière de développement de l'aquaculture marine au Maroc, est adressé aux investisseurs nationaux et internationaux intéressés par le développement de projets aquacoles, indique un communiqué de l'Agence.

L'appel offre 197 parcelles en mer réparties à raison de 13 parcelles et une superficie de 15 hectares (ha) dans la région de Casablanca-Settat pour l'activité de l'algoculture. Pour ce qui est de la région de Marrakech-Safi, le nombre de parcelles pour les activités de pisciculture, de conchyliculture et d'algoculture est de 161 sur une superficie de 15 à 25 ha. S'agissant de la région de Guelmim Oued Noun, le nombre de parcelles pour la conchyliculture est de 8 sur une superficie de 15 ha.

En ce qui concerne la région de Laâyoune Sakia El Hamra, le nombre de parcelles pour la conchyliculture et l'algoculture est de 15 sur une superficie de 15 à 25 ha. Cet AMI a pour objectif de mettre à la disposition des investisseurs, des espaces aquacoles clés en main et de les inviter à développer des projets viables dans ces régions connues par leur potentiel aquacole confirmé et leurs conditions propices à l’investissement, ajoute l'Agence.

Les investisseurs intéressés par cette activité peuvent télécharger, les dossiers des appels à manifestation d’intérêt, à partir des sites web www.anda.gov.ma ou www.marchespublics.gov.ma et sont invités à déposer leurs dossiers, au plus tard le 5 septembre 2022 à 16h30.