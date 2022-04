Diaspo Ramadan : Rachid Zrykou tient à créer lui-même une ambiance ramadanesque en Chine

Alors que les musulmans des pays arabes et islamiques célèbrent le mois de Ramadan, avec des coutumes et des traditions qui diffèrent d'un pays à l'autre, les minorités musulmanes des autres pays tentent de les créer par leurs propres moyens. Ainsi, en Chine, les coutumes d’une minorité musulmane estimée à environ 100 millions de fidèles, diffèrent de ceux des pays arabes et islamiques. L’ambiance est au rendez-vous dans les villes où il y a une forte présence musulmanes, mais disparaît dans d’autres.

La Société islamique chinoise de ce pays asiatique, qui est l'une des institutions religieuses les plus importantes de la République populaire de Chine, détermine le début du mois de Ramadan selon des calculs astronomiques et non en observant le croissant lunaire comme c'est le cas dans la plupart des pays arabes et islamiques.

«Dans les grandes villes de Chine, comme la capitale, l'atmosphère du Ramadan est absente, contrairement aux villes où il y a des minorités musulmanes», nous confie le journaliste marocain Rachid Zrykou, qui vit dans la capitale Pékin depuis février 2018. «Ici, à Pékin, il n'y a pas d'ambiance pour le mois sacré, alors que dans la ville d'Iyo, par exemple, qui est connue pour la grande présence arabe, il y a une atmosphère du mois béni comme si vous étiez dans une ville arabe», ajoute-t-il.

Quant à l'heure du début et de la rupture du jeûne, le Marocain originaire de Mokrisset a expliqué qu'en l'absence d'appel à la prière, les mosquées distribuent «les calendriers du Ramadan aux musulmans, qui sont aussi transmis via des applications de messagerie».

«Le Ramadan dans les pays d’accueil est très difficile, surtout à la lumière de la rare présence marocaine et de la petite présence islamique. A Pékin, nous ne nous rencontrons qu'à l'Aïd al-Fitr et à l'Aïd al-Adha.» Rachid Zrykou

Les «gourmandises marocaines», incontournables du mois sacré

Concernant son quotidien durant ce mois, notre interlocuteur affirme que l’«ambiance» reste «simple». «J'essaie de la créer moi-même car il n'y a pas du tout d'ambiance collective, surtout avec le coronavirus. Les choses ont beaucoup changé par rapport à 2019», regrette-t-il. Mais en toutes circonstances, les «gourmandises marocaines» restent incontournables. «Si elles ne sont pas présentes à table, j'ai l'impression qu’elle est pauvre et manque de quelque chose. Je prépare des plats marocains comme la harira et le tajine», confie-t-il.

Pour le jeune journaliste, «les coutumes et les traditions restent ancrées dans la personne, et il y a toujours de la nostalgie, un sentiment de manque, surtout dans les pays d’accueil». «Nous aspirons à des choses qui semblent très simples au Maroc et je veille à communiquer quotidiennement par vidéo avec la famille», ajoute-t-il.

Rachid Zrykou tient également à suivre «des séries, des films et des œuvres» marocaines produits pour le mois Ramadan, que ce soit à la télévision ou sur smartphone. «Bien sûr, je ne suis pas toutes les œuvres, mais je regarde les bons...Il y a un lien avec les chaînes marocaines», reconnaît-il.

Quant au travail pendant le mois de jeûne, il rappelle que «la majorité des Chinois ne sont pas au courant du Ramadan». «Au travail, les collègues respectent mon jeûne. Par exemple, ils ne mangent pas devant moi, ne m'invitent pas à déjeuner. Dans l'environnement de travail, il y a une connaissance des rites islamiques», conclut-il.