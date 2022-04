Exposition à Madrid en mai célébrant les relations millénaires Maroc-Espagne

«Autour des colonnes d'Hercules» est l'intitulé qu'a choisi le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, avec ses partenaires du musée archéologique national de Madrid, pour l'exposition qui célèbrera, à partir du 24 mai prochain, les relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne.

Un communiqué de la FNM rappelle que cet événement doit sa naissance à un mémorandum d’entente, signé le 13 février 2019, sous la présidence du Roi Mohammed VI et du Roi Felipe d'Espagne, entre la Fondation et le ministère de la Culture et des sports espagnol sur la coopération culturelle et muséale.

Pour la FNM, l'exposition «Autour des colonnes d’Hercules : Relations millénaires entre le Maroc et l’Espagne» est l’affirmation d’une histoire commune, qui contribuera au renforcement de l’amitié historique entre les deux peuples.

Réunissant plus de 300 objets et artefacts provenant des musées gérés par la FNM et des musées espagnols, l'exposition dévoilera le patrimoine historique commun et la reconnaissance mutuelle des liens de voisinage entre les deux Royaumes au cours de l’histoire. Ces œuvres illustreront l’évolution temporelle de ces relations sur cinq grandes périodes, de la préhistoire au Moyen-âge, ajoute-t-on.

Une première concrétisation du mémorandum d’entente, signé le 13 février 2019 entre les deux pays, fut l'exposition «Trilogie Marocaine 1950-2020» montée en avril 2021 au musée Reina Sofia à Madrid. Il s'agissait de la première fois qu’un grand musée espagnol présentait l’histoire de l’art contemporain marocain et la vivacité de la scène artistique marocaine.