Histoire : Les balbutiements des long-métrages marocains

Après l'indépendance du royaume, la norme consistait à privilégier la production des courts-métrages. Ainsi, fidèle à cette règle, le centre cinématographique marocain (CCM), qui percevait entre 2 et 3% de toutes les recettes cinématographiques, a réalisé entre 35 et 40 courts-métrages entre 1957 et 1966. Relégué au second plan, le long métrage était considéré comme étant un exercice périlleux, qui nécessite des ressources importantes.

Cependant, un film fait exception. Présenté comme le premier long métrage marocain, le film Le fils maudit (1958), réalisé par Mohamed Ousfour, voit sa qualification de premier-né contestée. En effet, certains cinéphiles n’approuvent pas l'usage de cette dénomination. Pour cause, la durée du film (50 min) est inférieure à l'heure minimum du format long-métrage. Une autre raison est avancée, elle concerne la mention de la nationalité marocaine qui doit obéir à la fois au lieu du tournage et à celui du développement.

Image du film «Le fils maudit» (1958) de Mohamed Ousfour

Or, le film a vraisemblablement été développé à l'étranger. Cette hypothèse est confortée par les écrits de Zakya Daoud qui explique dans son livre «Lamalif - Partis pris culturels», que le premier long-métrage entièrement marocain est «Vaincre pour vivre» (1968) de Mohamed Ben Abdelouahed Tazi et Ahmed Mesnaoui.

Un film en dessous des attentes de la critique

Il s'agit de ce même film qui sera présenté lors du premier Festival du film Méditerranéen en 1968. Ce long métrage répond à l'exigence d'une production de nationalité marocaine parmi celles projetées durant la cérémonie. Le contexte de précipitation qui caractérise le tournage et le montage de l'œuvre, engendre un résultat déconcertant. Les critiques sont quasi-unanimes : le film subjugue de par la ressemblance de son fil narratif à un mélodrame égyptien.

Parmi les critiques les plus virulentes, celle de Nadia Bradley dans le numéro 26 de la revue La Malif, datant de janvier 1969 : «Distributeurs de films, exploitants de salles, Centre cinématographique marocain, réalisateurs, transitaires de tous ordres et de tout acabit, crevez-nous les yeux, assourdissez-nous une bonne fois pour toutes avec vos pétarades, augmentez encore un peu plus le prix du ticket d'entrée, faites-nous consommer la pire mélasse, méprisez-nous davantage afin qu'à jamais le public soit dégouté de ce que vous appelez sans pudeur un art, le septième.»

Le film est aussi critiqué pour son écriture estimée simpliste. (SPOILER) Interprété par Abdelouhab Doukkali, le personnage principal porte le nom de Karim, fils de menuisier, qui décide de quitter son village au Rif pour Casablanca. Son voyage le conduit à rencontrer une bourgeoise, dont il tombe amoureux. Dans la continuité du récit, Karim réalise le rêve de vivre de son chant.

Si les critiques sont sévères au Maroc, les réactions à l'étranger virent au drame. Ainsi, le journal Al Bayane rapporte, dans un article, les évènements de la participation du film aux Journées cinématographiques de Carthage. Invité à la projection, le réalisateur algérien, Mohamed Lakhdar Amina aurait, dans un élan d'indignation, sorti son pistolet et cherché à «descendre les deux réalisateurs du film pour crime de lèse cinéma». Un revirement qui demeure au statut de légende, précise le quotidien. Une chose est certaine, le film a été massivement sifflé dans la salle.

Le cinéma marocain entre difficulté et surpassement

Le deuxième long-métrage, «Quand mûrissent les dates» et le troisième, «Soleil de printemps», trouvent un accueil similaire. L'essentiel des défauts reprochés concerne l'écriture des scénarios, la direction des acteurs, la qualité des dialogues ainsi que les choix de montage.

Les professionnels du milieu devaient composer avec un faible budget et des canaux de distribution qui prévalaient les productions étrangères. Dans son ouvrage «Les cinémas des pays arabes», Georges Sadoul souligne la responsabilité du CCM, estimant «impossible une production cinématographique dans un contexte économique de monopolisation comme celle du CCM.»

Image du film «Wechma» (1970) de Hamid Bennani

En 1970, Wechma (Traces) de Hamid Bennani rompt cette dynamique. (SPOILER). Le film prend pour héros, le jeune Messaoud, adopté à l'âge de 8 ans par Mekki. L'enfant peine à apprivoiser cette nouvelle vie et développe de mauvaises fréquentations, s'attirant les foudres de son père. Cette œuvre a reçu un accueil positif. La critique a salué la dénonciation de l'aliénation sociale et le rapport au père qui constitue la pierre angulaire du film.