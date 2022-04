Rabat accueillera le débat «BBC World Questions» le 6 avril

La «BBC World Questions» réunira, le 6 avril à Rabat, un panel de personnalités politiques et de représentants de la société civile, en vue de débattre de questions ayant trait à l'actualité marocaine. Organisé à la «Tour Hassan Palace», en partenariat avec British Council, cet événement sera présenté par Jonny Dymond, journaliste à la BBC, et prendra la forme d’un débat qui sera entièrement animé par les questions du public, indique un communiqué de la BBC News et du British Council.

Le panel d'intervenant sera composé du ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Sekkouri, ancien porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Mustapha El Khalfi, de Khaoula Lachguar, membre du Conseil national de l’USFP, de Manal Alattir, entrepreneuse sociale et présidente de l’Institut Womenomics.

«Nous sommes ravis de venir au Maroc pour notre premier enregistrement sur le terrain depuis le début de la pandémie. Il y a tant de points à discuter», a fait savoir la rédactrice en chef à BBC World Service English, Gwenan Roberts. «Nous sommes impatients de partager les points de vue de notre panel et de notre auditoire avec nos auditeurs du monde entier», a-t-elle souligné.

Le directeur du British Council Maroc, Tony Reilly, s’est pour sa part réjoui d’avoir ramené World Questions au Maroc, en partenariat avec la BBC, soulignant l’importance de programmes de ce type qui «offrent un espace pour un débat ouvert et indépendant».

«Les liens et la compréhension entre les gens du monde entier sont renforcés par le soutien d’un événement comme BBC World Questions», a-t-il ajouté, notant qu’il est «certain que le public marocain ainsi que les auditeurs du monde entier apprécieront le programme».

Peuvent prendre part au débat toutes les personnes intéressées, en demandant leurs billets gratuits via le site électronique du British Council. L'événement sera diffusé sur BBC World Service en langue anglaise le 9 avril et sera disponible en ligne par la suite.