Le Maroc remporte deux médailles au Spanish Open de taekwondo

Les taekwondoïstes marocains Ayoub Bassel et Nada Laaraj se sont illustrés au Spanish Open, qui se sont déroulés les 2 et 3 avril à La Nucia (Alicante) en Espagne, apprend-on du Comité national olympique marocain. Ayoub Bassel, 26 ans, a ainsi remporté la médaille d’argent dans les plus de 87 kilos, après s’être incliné face à l’Espagnol Ivan Garcia en finale. Au match précédent, il avait dominé le turc Emre Kutalmis Atesli, champion du monde jeune en 2018.

Nada Laaraj, 21 ans, est montée pour sa part sur la 3e marche du podium en s’inclinant face à l’Espagnole Marta Calvo en demi-finale chez les moins de 62 kilos.

Ouhadi Rabab, 20 ans, participait également à l'évènement chez les moins de 49 kilos femmes, mais a été dominée par l'Italienne Martina Corelli au premier round, faisant office de 8e de finale.