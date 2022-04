Parlement : L'examen de la flambée des prix des carburants reporté à la demande du gouvernement

La ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali. / DR

La comparution de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, prévue le 4 avril, à la Chambre des représentants pour répondre aux questions des députés sur la flambée des prix des carburants, n’aura pas lieu. A la demande de l’exécutif Akhannouch, la réunion de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, a été renvoyée à une date ultérieure, indique la Chambre basse sur son site.

Une décision que le groupement du PJD conteste. «Le gouvernement du 8 septembre se soustrait à la communication et aux questions du Parlement sur des sujets qui préoccupent les citoyens, telle l’augmentation des prix des carburants», indique le député islamiste, Mustapha Ibrahimi, dans des déclarations au site d’actualité de son parti.

Pour rappel, les élus de l’opposition, l’USFP, le PPS, le MP et le PJD, ont adressé, le 15 mars, une lettre au président de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, demandant la tenue d’une réunion urgente en présence de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, pour l'examen de cette question.