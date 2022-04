Maroc : Fortes pluies, chutes de neige et fortes rafales de vent de dimanche à mardi

De fortes pluies parfois orageuses, des chutes de neige au-delà de 1 800 m et de fortes rafales de vent sont prévues de dimanche à mardi dans plusieurs provinces du Royaume, indique dimanche la Direction générale de la météorologie (DGM).

De fortes pluies parfois orageuses (20 à 40 mm) sont attendues lundi de 04h à 14h dans les provinces de Safi, Essaouira, Chtouka-Aït Baha, Inezgane-Ait Melloul, Taroudant, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Tiznit, Sidi Ifni, Khemisset, Salé, Sidi Slimane, Rabat, Kenitra et Skhirate-Temara, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Le même phénomène (20 à 40 mm) concernera le lundi de 12h à 23h les provinces d'Azilal, Béni Mellal et Al Haouz, ajoute la même source. Ces fortes pluies seront également observées (40 à 70 mm) du lundi à 06h au mardi à 18h dans les provinces de Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra,Tétouan, Chefchaouen, Al Hoceima, Nador et Driouch.

Des chutes de neige au-delà de 1 800 m (20-35 cm) intéresseront, les lundi et mardi, les provinces d’Azilal, Al Haouz, Chichaoua, Midelt, Ouarzazate et Taroudant. Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75-95 Km/h) sont prévues du dimanche à lundi dans les provinces de Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Tétouan et M'diq-Fnideq. Le même phénomène concernera lundi les provinces de Nador, Al Hoceima, Figuig, Ouarzazate, Tinghir, Errachidia et Zagora.

De fortes rafales de vents sont prévues mardi sur les plaines Nord et Centre, conclut la même source.