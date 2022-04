Le Royaume-Uni programme une réunion au Conseil de sécurité sur la MINURSO

La Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO) sera au menu du Conseil de sécurité. Le Royaume-Uni, qui préside ce mois-ci l’instance exécutive de l’ONU, a programmé pour le 20 avril une réunion consacrée à l’examen de la mission onusienne.

Ce rendez-vous sera l’occasion pour le représentant spécial pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, le russe Alexander Ivanko, de présenter un rapport sur la situation sur le terrain, avec éventuellement un bilan des violations du cessez-le-feu commises par les Forces armées royales (FAR) et le Front Polisario, constatées par les casques bleus.

La réunion du 20 avril permettra aussi à l’envoyé personnel du secrétaire général de l’ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, d’informer les Quinze des conclusions de sa première tournée dans la région, en janvier dernier, et de ses différentes rencontres avec les acteurs internationaux ayant une influence sur ce dossier.

Pour rappel, le Conseil de sécurité avait adopté, le 30 octobre 2021, la résolution 2602 prorogeant le mandat de la MINURSO pour une année supplémentaire.