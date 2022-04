Espagne : Les victimes du terrorisme condamnent la vague d’appui au Polisario

La présidente de l’Association canarienne des victimes du terrorisme (ACAVITE), créée en 2006, est vent debout contre la vague de solidarité avec le Polisario dans son pays. Dans des déclarations à la presse, Lucía Jiménez a affirmé qu’«il est indécent de soutenir le Polisario et d'abandonner les Espagnols victimes de ses bombes».

Jiménez pointe aussi «l’abandon de la population sahraouie dans un Etat en faillite pendant 50 ans». Les responsables du Front «ont créé de la frustration dans un Etat qui n'existe pas et dont les dirigeants ont très bien vécu en Espagne et en Europe grâce à l'aide internationale millionnaire».

A rebours des condamnations de la majorité des partis espagnols de la nouvelle position du chef de l’exécutif sur la question du Sahara occidental, Mme. Jiménez pense que «la solution de l’autonomie est la plus adaptée à la situation actuelle». «L'Espagne n'avait pas d'autre issue et sur ce point elle s'en est bien sortie et le Maroc aussi. Mais on peut tourner la page. Le Front Polisario doit assumer sa responsabilité», ajoute-t-elle.

La présidente de l’ACAVITE constate que «le Front Polisario a trompé» tous les partis «de l'extrême gauche, du centre et du PSOE» alors qu’«il y a près de 600 cas» de victimes du terrorisme du Polisario dans son pays. «Il n'y a aucune volonté de la part de l’Audience nationale ou de l'Etat espagnol de les résoudre. Nous savons que des victimes ont été enlevées et transférées vers Tindouf. L'idéologue de tous les attentats terroristes était Brahim Ghali, que l'Espagne a autorisé d’entrer illégalement», a-t-elle déploré.