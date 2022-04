Pays-Bas : Le Maroc à l'honneur de l'exposition «L'autre histoire» au Cobra Museum of Modern Art

Le Cobra Museum of Modern Art à Amstelveen, au sud d’Amsterdam, accueillera l'exposition polyvalente «L'autre histoire : l'art du modernisme marocain» du 14 avril au 18 septembre. Selon la presse néerlandaise, l'exposition est organisée par l'écrivain néerlando-marocain Abdelkader Benali.

«Benali a sélectionné une centaine d'œuvres dont 44 issues de la collection du Musée Mohammed VI (MMVI) de Rabat, complétées par des œuvres d'artistes contemporains du Maroc et d'Europe. Ils racontent l'histoire de l'art marocain moderne, de l'indépendance du Maroc en 1956 à nos jours. En plus de l'art, il existe également un programme d'activités polyvalent pour les visiteurs, comme un Iftar littéraire en collaboration avec le festival littéraire El Hijzra», indiquent les médias néerlandais.

«L'autre histoire», le titre de l'exposition, fait référence au caractère relativement méconnu de l'art moderne du Maroc aux Pays-Bas. «L'exposition commence en 1956, l'année de l'indépendance du Maroc et des académies d'art du pays aussi. Elle représente un tournant culturel. Cela se traduit dans la sélection des œuvres exposées, ainsi que dans la programmation grand public : conférences, ateliers cuisine et Soirées Marocaines», confie Abdelkader Benali. «Ici, nous regardons au-delà de l'image traditionnelle de l'art et de la culture marocains. L'exposition montre comment les pionniers de la première heure ont été influencés, entre autres, par le mouvement Cobra, où la liberté et la fantaisie sont des caractéristiques importantes de leur travail», ajoute-t-il.

L'exposition Cobra & North Africa, qui peut être vue simultanément dans le musée Cobra, explore plus cette influence mutuelle. Elle se concentre également sur les artistes marocains qui ont quitté le Maroc et leurs œuvres qui placent les thèmes du métissage culturel, de la décolonisation et de la migration. «Jamais auparavant un groupe aussi puissant d'artistes d'origine marocaine n'avait été réuni aux Pays-Bas», ajoute la même source.

Celle-ci note aussi que le Cobra Museum collabore avec la Reinwardt Academy d'Amsterdam sur un projet commandité par l'ambassade des Pays-Bas qui met l'accent sur la collaboration avec la Fondation des Musées du Maroc. «L'objectif est de mettre en place un programme pilote d'échanges pluriannuels sur les questions de gestion muséale au sens large. Ce programme d'échange est mené en collaboration avec DutchCulture et l'Agence du patrimoine culturel des Pays-Bas», conclut-on.