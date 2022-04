Espagne : Une délégation du Polisario a assisté au congrès du Parti populaire

Des représentants du Polisario ont été invités au Congrès du Parti populaire, organisé ces vendredi et samedi à Séville. / DR

Une délégation du Front Polisario, composée de son représentant en Espagne, a assisté ce samedi au congrès du Parti populaire (PP) à Séville. Selon la presse espagnole, cette participation fait suite à une invitation adressée par le PP aux représentants du mouvement séparatiste.

«Quelle joie de rencontrer et saluer quelques représentants des Intergroupes Paix et Liberté pour le peuple sahraoui au congrès du PP. Je remercie le Parti populaire pour l'invitation à participer», a écrit Abdulah Arabi, représentant du Front Polisario en Espagne, sur Twitter. Dans une interview, le représentant du Polisario a même ajouté qu’«avec eux (les élus du PP, ndlr), l'Espagne a été plus exigeante vis-à-vis du droit international».

«Lors de notre réunion à Séville, nous avons accueilli les délégués du Front Polisario en Espagne. Sánchez doit rectifier une erreur qui aura de graves conséquences pour l'Espagne. Nous sommes avec le peuple sahraoui», a ajouté pour sa part Carmelo Barrio, député PP au Pays basque.

#SáharaOccidental

En nuestro encuentro en Sevilla #XXCongresoPP hemos acogido a los delegados del Frente Polisario en España, con Abdulah Arabi a la cabeza ??

❌Sanchez tiene que rectificar un error que va traer graves consecuencias para España

➡️Estamos con el pueblo saharaui pic.twitter.com/K0THvwrpCt — Carmelo Barrio (@barriobaroja) April 2, 2022

Samedi, le PP a choisi le président de la communauté autonome de Galice, Alberto Nuñez Feijoo pour succéder à Pablo Casado, à la tête du parti libéral-conservateur espagnol.

Il y a quelques jours, le Parti Populaire est monté au créneau pour demander la comparution de Pedro Sánchez devant la plénière de la Chambre des représentants, dénonçant le soutien du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc au Sahara et pointant un «changement d'une position politique de consensus traditionnel».