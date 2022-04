Maroc - Israël : Une délégation de l'UM6P a visité l'Université hébraïque de Jérusalem

Une délégation de haut niveau de l'Université polytechnique Mohammed VI (UM6P) du Maroc a visité Israël, cette semaine, pour notamment rencontrer des responsables de l'Université hébraïque de Jérusalem. Selon Jewish News Syndicate (JNS), l’établissement marocain chercherait à «créer une faculté de médecine et une école de pharmacie».

La délégation de l'UM6P a ainsi rencontré le professeur Dina Ben-Yehuda, doyenne de la faculté de médecine de l'Université hébraïque-Hadassah, pour savoir comment l'école israélienne prépare ses futurs médecins à une carrière basée sur la médecine computationnelle et l'intelligence artificielle. «Ces discussions s'inscrivent dans une nouvelle dynamique dans les relations entre le Royaume du Maroc et Israël. Après avoir mis en place le cadre de collaboration, nous lançons maintenant une nouvelle étape pour réunir des chercheurs et des scientifiques des deux côtés pour discuter de projets concrets dans les domaines de l'agriculture, de la durabilité, de la santé et de la haute technologie», a confié Hicham El Habti, président de l'UM6P.

Le président de l'université israélienne, Asher Cohen a affirmé, de son côté, que les responsables attendent «avec impatience les nombreuses façons dont cette collaboration profitera [aux] deux pays et à la région dans son ensemble».

La visite est basée sur un accord signé entre les deux universités en août dernier pour «collaborer dans des domaines d'intérêt mutuel, à savoir l'agriculture, les affaires, la pharmacologie, les sciences naturelles, les mathématiques et l'ingénierie informatique», rappelle JNS.