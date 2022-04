Maroc : Le site de l’ancien monastère Toumliline sera réhabilité

Le département des eaux et forêts et la Fondation mémoires pour l'avenir (FMA) ont signé, vendredi, une convention de partenariat pour la réhabilitation et la valorisation du site de l’ancien monastère Toumliline, situé au niveau du parc national d’Ifrane. Paraphée par le secrétaire général du département des eaux et forêts et directeur général par intérim de l’Agence nationale des eaux et forêts, Abderrahim Houmy et la présidente de la FMA, Lamia Radi, ce partenariat a pour objectif d’assurer la préservation de ce patrimoine historique exceptionnel et sa valorisation écotouristique, indique un communiqué du département des Eaux et Forêts.

Il ambitionne, également, de mettre en place une démarche pilote, commune et inclusive tournée vers la préservation de l’environnement et le développement d’un tourisme culturel qui valorise le patrimoine historique et spirituel exceptionnel du site. Cette convention entre dans le cadre du programme d’aménagement et de valorisation écotouristique du parc national d’Ifrane, qui a été retenu par la Stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030» comme parc pilote pour sa mise œuvre, indique la même source.

Lancée par le roi Mohammed VI le 13 février 2020, la stratégie constitue un tournant important dans la gestion forestière en général et celle des parcs nationaux en particulier. Elle projette de faire de ces espaces protégés une destination phare pour l’écotourisme à travers la création de parcours naturels adaptés aux adeptes de la nature, le développement d’une infrastructure adéquate, la création d’une marque «Parc National» et le marketing de ses produits et services labellisés, souligne le communiqué.

Toumliline, (les pierres blanches) en amazigh, est situé dans le Moyen-Atlas près de la ville d’Azrou. Un monastère chrétien, bénédictin, y fut édifié en 1952, sous le Protectorat français. A l’Indépendance, les moines furent autorisés à rester en raison de leur démarche de dialogue, d’accueil et de fraternité à l’égard des autorités marocaines et de la population.