Rachid El Morabity et Anna Comet Pascua remportent le 36e Marathon des sables

Neuf coureurs sur dix ont terminé cette 36e édition du Marathon des sables (MDS), indiquent les organisateurs de l’évènement qui a vu triompher Rachid El Morabity pour la 9e fois. Chez les femmes, c’est l’Espagnole Anna Comet Pascua, qui participe pour la première fois, qui s’est attribuée la première place.

803 participants se sont lancés dans cette ultime étape comptant pour le classement général et qui a été marquée par une chaleur écrasante, encore plus accentuée sur les 10 derniers kilomètres de cette épreuve qui en totalisait 42,2 km. «Avec la tempête de sable, les fortes pluies et la chaleur excessive, rien n’aura été épargné cette année aux coureurs», ajoutent les organisateurs dans un communiqué.

Pour tous les finishers, la fierté a été la même et Patrick Bauer, le directeur de la course, leur a remis à chacun «du premier au dernier» leur médaille attestant de leur triomphe sur le Marathon des sables. «L’émotion est palpable sur la ligne d’arrivée, et même les gaillards les plus imposants et robustes ont du mal à retenir leurs larmes», peut-on encore lire dans le communiqué.

La domination des frères El Morabity s’est fait sentir jusqu’à cette dernière étape, avec donc une victoire générale de Rachid devant Aziz Yachou, 2e de l’étape, mais 3e du MDS, suivi de très près par Mohammed El Morabity qui termine le podium de la 5e étape, mais s’attribue la 2e place au général pour 1 minute derrière son frère. La prochaine étape de Rachid El Morabity est maintenant de remporter le marathon une 10e fois pour rejoindre Lahcen Ahansal dans la légende.

Du côté des femmes, Anna Comet Pascua a fait carton plein avec 5 étapes remportées et une victoire méritée, 1h14min devant la française Sylvaine Cussot et 2h13min devant la Marocaine Aziza Elamrany qui arrive 3e de ce 36e Marathon des sables.

La cérémonie des podiums viendra clôturer cette semaine de compétition, ajoute-t-on, avant l’étape «solidarité» de 7,7 km non chronométrée. Les coureurs pourront alors dire au revoir au bivouac en attendant la prochaine édition du Marathon des sables.