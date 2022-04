Mondial 2022 : Le Maroc dans le groupe F, avec la Croatie, la Belgique, le Canada

Les groupes des sélections qui participeront à la Coupe du monde de football, prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar, ont été dévoilés ce vendredi. À l’issue du tirage au sort, le Maroc s’est trouvé dans le groupe F, avec le Canada, la Belgique et la Croatie, respectivement demi-finaliste et finaliste de l’édition 2018 tenue en Russie. Lors de ce dernier rendez-vous, les Lions de l’Atlas ont été battus en cinquième de finale face à l’Espagne.

C'est la sixième qualification au Mondial de la sélection nationale marocaine. Les hommes de Vahid Halilhodžić ont décroché le ticket en battant la République démocratique du Congo par 4 buts à 1 en barrage retour, mardi dernier à Casablanca.

Pour la grand-messe prévue au Qatar, le premier groupe s’est constitué du pays organisateur, de l’Équateur, du Sénégal et des Pays-Bas. Le deuxième groupe comprend l’Angleterre, l’Iran et les États-Unis.

Le troisième regroupe l’Argentine, l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne, tandis que le quatrième rassemble la France, tenante du titre, le Danemark et la Tunisie.

Dans le groupe E, on retrouve l’Espagne, le vainqueur du barrage n°2, l’Allemagne et le Japon. Le groupe G regroupe le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun, tandis que le groupe H comprend le Portugal, le Ghana, l’Uruguay et la Corée du Sud.