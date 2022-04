Elamen Prévoyance, leader musulman en assurance obsèques

L’assurance obsèques est un sujet assez délaissé au sein de la communauté musulmane. Si Dieu a créé en nous le sentiment de détachement face à la mort, il ne faut pas oublier qu’à cet évènement malheureux, s’ajoute les difficultés d’organisations que les familles doivent supporter.

«Mon père avait souscrit chez Elamen Prévoyance il y a plusieurs années, il en parlait souvent dans les réunions de famille. Nous n’y prêtions pas attention. C’est seulement lors de son décès que nous avons saisi l’importance de ce service qui s’est occupé absolument de tout, des différentes démarches au rapatriement par avion, et cela dans le strict respect du rite musulman», nous confie Malika, 32 ans.

Au sein du siège social de Elamen Prévoyance dans le 17e arrondissement de Paris, monsieur Sadik, directeur général et ses collaborateurs prennent en charge et accompagnent chaque année plusieurs centaines de famille dans leurs moments de douleurs. «Notre but est vraiment de soutenir les familles, qu’elles se sentent aidées et qu’elles puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment : leur deuil et leur famille», explique monsieur Sadik.

Le groupe Elamen fondé en l’an 2000, s’est donné pour mission de servir au mieux la communauté musulmane dans les moments difficiles. Elamen regroupe aujourd’hui, une myriade de filiales qui travaillent en synergie afin de proposer le service le plus complet aux familles. De l’assurance obsèques, aux pompes funèbres, en passant par la marbrerie jusqu’à la gestion du fret aérien pour le rapatriement. Tout est géré d’une manière professionnelle et dématérialisée par une seule et grande équipe.

«Notre force est la prestation totalement interne. Les familles n’ont pas besoin de rechercher plusieurs prestataires, de tout coordonner. Nous nous en chargeons. Dans ces moments, les familles ont d’autres préoccupations que de gérer un budget, des coûts de transport, etc, non ?»

Elamen Prévoyance ; +33 1 58 60 35 30

https://elamen-prevoyance.fr