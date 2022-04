Des entrepreneurs britanniques s'enquièrent des opportunités d'investissement à Rabat

Les opportunités d'affaires et d'investissement qu'offre la région aux hommes d'affaires et britanniques ont été abordées lors d'une rencontre, jeudi, à la Chambre de commerce, d'industrie et de services (CCIS) de la Région de Rabat-Salé-Kénitra.

Cette entrevue entre le président de la CCIS, Hassan Sakhi, et l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, Simon Martin, a permis en substance de mettre en valeur le potentiel des affaires, les facilités administratives et mesures d'accompagnement prises à l'échelle de la région.

M. Sakhi a mis en avant le rôle joué par la Chambre en matière d'investissements à travers notamment l'accompagnement, la gouvernance et la formation continue sous la supervision de 117 membres représentant les secteurs de commerce, d'industrie et de services. La CCIS, a-t-il dit, œuvre à la consécration d'un modèle à suivre sur le plan national, à travers la communication et l'ouverture envers tous les partenaires, y compris les consulats et ambassadeurs au Maroc, dans l'optique de faire connaître les opportunités d'affaires régionales.

M. Sakhi a également proposé la tenue de rencontres directes entre les hommes d'affaires de la région et leurs homologues britanniques pour mieux débattre du climat d'investissement dans la région et engager un riche échange d'idées et de données.

Pour sa part, le diplomate britannique a indiqué que cette visite vise à explorer les perspectives d'investissement offertes aux entreprises britanniques, soulignant qu'il existe bien des opportunités pour renforcer le partenariat et la coopération entre les deux pays, notamment après le Brexit.

Cette rencontre sera suivie par d'autres pour discuter des possibilités de collaboration entre les hommes d'affaires britanniques et les membres de la CCIS de la région, en vue de la construction de partenariats stratégiques, a souligné M. Martin.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part le représentant du Département du commerce extérieur à l'Ambassade britannique et les cadres de la chambre de commerce, s'inscrit dans la politique d'ouverture de la CCIS sur l'environnement international.