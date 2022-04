Généralisation de la plateforme «Khadamaty» pour l'obtention de l'attestation de handicap

Le ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille vient d'annoncer la généralisation de la plateforme électronique «Khadamaty» pour l'obtention de l'attestation de handicap.

Le ministère indique dans un communiqué que cette généralisation entre dans le cadre de la nouvelle stratégie du Département social et du programme «Al Jisr», qui vise notamment à rapprocher les services des citoyens dans les quatre coins du Royaume via la numérisation et l'amélioration de la qualité.

Les personnes en situation de handicap peuvent désormais déposer leurs demandes pour obtenir l'attestation de handicap à travers la plateforme électronique Khadamaty.social.gov.ma ou dans les 78 centres d'orientation et d'assistance aux personnes en situation de handicap dans les différentes provinces du pays.

Le communiqué relève qu'il est possible de s'informer sur les procédures d'obtention de l'attestation de handicap, d'accès et d'utilisation de la plateforme à travers un film d'explication disponible sur le site électronique du ministère de la Solidarité, de l'insertion sociale et de la famille et sa page Facebook.

Le ministère rappel qu'il a mis sur la plateforme Khadamaty un guide d'appel des Centres d'orientation et d'assistance des personnes en situation de handicap (COAPH), destinés à orienter vers les différents services et assister les personnes en situation de handicap au niveau territorial, surtout ceux qui n'ont pas pu créer un compte personnel.