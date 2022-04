Ramadan 2022 : Le mois béni débute samedi en Turquie et en Allemagne, dimanche en Malaisie

Ce vendredi et samedi, les musulmans à travers le monde auront le regard rivé vers le ciel pour observer le croissant lunaire, annonçant le début du mois de Ramadan. La date est toutefois déjà annoncée dans certains pays, qui se basent plutôt sur la méthode du calcul astronomique.

Ainsi, la Turquie a annoncé que le mois de Ramadan débutera, samedi, dans le pays. La présidence des affaires religieuses du pays a déjà annoncé, jeudi, le thème de ce mois, en indiquant que les «tarawih», prières nocturnes spécifiques au ramadan, vont être organisées pour la première fois dans l'ex-basilique Sainte-Sophie d'Istanbul, reconvertie en mosquée en 2020.

Pour sa part, le Conseil central des musulmans d'Allemagne (ZMD) a indiqué, mercredi, que le mois béni commencera, samedi 2 avril, dans le pays et se terminera le dimanche 1er mai. De ce fait, l’Aid El Fitr sera célébré en Allemagne, le 2 mai 2022. «Le montant minimum pour Zakkat-al-Fitr est fixé à 7 euros par personne/par foyer et la fidyah (compensation islamique pour ceux qui ne jeûnent pas) à 5 euros», a précisé le conseil, sur son site.

Aux Etats-Unis et au Canada également, le premier jour du mois de Ramadan est fixé au samedi 2 avril, alors que l’Aid El Fitr, marquant le début du mois de Chaoual est fixé au 2 mai 2022 par le Fiqh Council of North America. «Le calendrier islamique adopté par le FCNA est basé sur des calculs avec le concept Ittihadul-Mataali dans un souci d'unité mondiale. Le FCNA a décidé de suivre le Conseil européen pour la fatwa et la recherche (ECFR), qui indique que l'observation n'est pas une exigence mais juste le moyen de déterminer le début d'un nouveau mois», rappelle-t-il sur son site.

Enfin, une partie des musulmans d’Australie commenceront le jeûne à partir du samedi. Dans ce sens, le Conseil national australien des imams (ANIC) a annoncé, la semaine dernière, qu’après une consultation des imams de Conseil australien de la Fatwa, il a été décidé que le mois béni débute samedi 2 avril en Australie, alors que les premières prières nocturnes seront organisées ce vendredi 1er avril, après la prière d’Al Ichaa.

COMMUNITY ANNOUNCEMENT

The Commencement of The Holy Month of Ramadan 1443H - 2022



??? ???? ????? ?? ??????? ??? ???? ???? ???? ???????? ?? ????????, ??? ?? ????? ????. pic.twitter.com/YU1q0TcwYm — Australian National Imams Council (@ImamsCouncil) March 24, 2022

L’annonce faite ce vendredi au Maroc, en France et au Qatar

Toutefois, une autre partie des musulmans d’Australie doit encore observer le croissant lunaire, samedi, pour décider de la date du début du jeûne. En effet, dans un communiqué publié également la semaine dernière, Moonsighting Australia a précisé que le samedi 2 avril coïncidera à peine avec le 29 Chaabane. «De ce fait, l’observation du croissant lunaire se déroulera le 2 avril et le mois de Ramadan débutera soit le 3 ou le 4 avril 2022», précise la même source.

Les deux instances de musulmans en Australie ont appelé au respect des différentes opinions s’agissant du début du mois béni.

En France, la Grande Mosquée de Paris a annoncé, que le début du mois béni sera déterminé dans la soirée de ce vendredi 1er avril 2022.

#Nuit du #Doute ?



Le début du mois béni de #Ramadan 2022-1443/H en France sera déterminé à la Grande Mosquée de Paris dans la soirée de ce vendredi 1er avril 2022.



Vous pourrez suivre l’annonce en direct sur notre Facebook : https://t.co/WW3w2z9dbl pic.twitter.com/nR5BNVM4mD — Grande Mosquée de Paris (@mosqueedeparis) March 31, 2022

C’est le cas également du Maroc, où l'annonce sera faite ce vendredi 29 chaabane, ainsi qu'au Qatar et dans d’autres pays arabe ayant appelé à observer le croissant lunaire ce vendredi, après le coucher du soleil et en informer les autorités religieuses.

بيان صادر من لجنة تحري رؤية الهلال بـ #وزارة_الأوقاف والشؤون الإسلامية. pic.twitter.com/7B9Vev699Y — وزارة الأوقاف - قطر (@AwqafM) March 30, 2022

Pour sa part, la Fédération des associations islamiques de Nouvelle-Zélande a indiqué ce vendredi que l’annonce du début du mois béni ne sera faite que samedi 2 avril à 19h30 (heure locale). Le mois de Ramadan devant ainsi débuter soit dimanche soit lundi en Nouvelle-Zélande.

Le mois de Ramadan débutera dimanche à Singapour et en Indonésie

Des pays en Asie ont indiqué, de leur côté, que le croissant lunaire annonçant le début du mois de Ramadan n’a pas été observé ce vendredi, au coucher du soleil. Ainsi, le Majlis Ugama islamique de Singapour a annoncé, ce vendredi, que le Ramadan débutera dimanche 3 avril 2022 dans le pays. «Selon des calculs astronomiques, il est peu probable que le croissant du mois de Ramadan soit aperçu à Singapour au coucher du soleil ce soir. Cela signifie que demain (samedi, ndlr) est le 30e jour du mois de Chaabane», indique-t-il sur son site.

C’est le cas également de la Malaisie, où le mois sacré débutera également dimanche, selon les autorités religieuses du pays.

Le ministère des Affaires religieuses de l’Indonésie a également annoncé que la lune annonçant le début du mois béni n’a pas été observée ce vendredi, au coucher du soleil. Ainsi, les musulmans de l’Indonésie commenceront à jeûner à partir du dimanche.