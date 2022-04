Casablanca : Un an de prison pour Said Zaidi, l'élu du PPS accusé de corruption

Le parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Said Zaidi, a été condamné, jeudi soir, à un an de prison ferme pour corruption. / DR

La cour d'appel de Casablanca a rendu, jeudi soir, son verdict dans l’affaire du parlementaire du Parti du progrès et du socialisme (PPS), Said Zaidi, condamnant l’élu à un an de prison et 800 000 dirhams d'amende. Également président du conseil communal de Cherrat, le député a écopé d’une indemnisation civile de 500 000 dirhams, pour des accusations liées à la corruption et à l'extorsion.

Le ministère public avait insisté sur l'accusation de corruption, ajoutant dans son plaidoyer que le parlementaire a reçu des sommes importantes et des cadeaux de la part de la partie civile. Sa défense a toutefois clamé son innocence, avançant que l’élu a été victime de calculs politiques. Dans son réquisitoire, le ministère public a noté que le parlementaire faisait pression sur sa victime présumée, qui lui a remis d’importante sommes d’argent, en plus de cadeaux luxueux. Le parlementaire a aussi reçu près de 100 000 dirhams de sa victime par un intermédiaire, qui a témoigné contre l'accusé.

Said Zaidi a nié les accusations portées contre lui devant la Cour d'appel de Casablanca, défiant le plaignant d'apporter des preuves signées.

En octobre dernier, les services de police de la capitale avaient arrêté le député du PPS en flagrant délit à Rabat, alors qu’il recevait une somme de 400 000 dirhams de la part de l’entrepreneur, à l’origine de la plainte.