Edita Food inaugure à Berrechid sa première unité de production à l'étranger

Edita Food, un des leaders du marché égyptien des collations emballées, a inauguré, jeudi à Berrechid, sa première unité de production à l'étranger. L'usine d'Edita au Maroc est détenue en partenariat avec le groupe Dislog, un des principaux distributeurs marocains de produits de grande consommation.

L'inauguration de cette unité de production, qui a commencé ses activités en décembre 2021, est une étape majeure dans la stratégie d'expansion régionale de l'entreprise qui renforce ainsi sa position d'acteur multi-pays dans la région arabe et élargit sa présence sur le marché dynamique marocain.

Cette cérémonie a été tenue en présence du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, de l'ambassadeur d'Égypte au Maroc, Yasser Othman, du président d'Edita, Hani Berzi, du président de Dislog, Moncef Belkhayat, du conseil d’administration d’Edita, du gouverneur de la province de Berrechid, Noureddine Ouabbou, et du président de la commune de Sidi El Mekki, Khalid Ibrahimi.

«La création de cette usine de dernière génération a une symbolique particulière», a souligné M. Mezzour, notant que ce partenariat a su mettre à profit les atouts du secteur agroalimentaire marocain.

Pour sa part, M. Berzi a indiqué que l'investissement initial a atteint 203 millions de dirhams dans la première phase de cette installation, ajoutant que le site emploie déjà 300 personnes et créera 400 opportunités d'emploi supplémentaires.

À l'issue de cette cérémonie d'inauguration, une nouvelle convention de partenariat a été signée par MM. Mezzour et Berzi pour l'investissement supplémentaire d'un montant de 170 MDH pour la création de 400 emplois directs et indirects dans le cadre de ce projet. Il a également été procédé à la signature d'un contrat de distribution exclusive entre le directeur général d'Edita Maroc, Eyad Sobh Mansour et le directeur général de Dislog, Mehdi Bouamrani.