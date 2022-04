Mémorandum d'entente entre le Ministère public et Bank Al-Maghrib

Un mémorandum d'entente visant la mise en place d'un cadre de collaboration pour l’échange de données et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun, particulièrement la promotion de la sécurité financière, a été signé jeudi à Rabat entre la présidence du Ministère public et Bank Al-Maghrib (BAM).

Paraphé par le procureur général du roi près la Cour de cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki, et le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, cet accord s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du Groupe d'action financière du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (GAFIMOAN) préconisant le renforcement des mécanismes de coordination et de coopération entre les institutions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Conformément à ce mémorandum, le Ministère public et BAM instaurent un cadre de coopération axé notamment sur la mise en place d’un canal d’échange informatisé et sécurisé. Il s'agit aussi de la création d'un Forum national de réflexion et d’échange sur les problématiques liées à la lutte contre la LBC/FT, lequel se veut être à moyen terme une force de proposition et un pourvoyeur de normes et de bonnes pratiques dans ce domaine.

De même, le mémorandum prévoit la protection de l’ordre public financier, à travers des échanges proactifs de données qualitatives et quantitatives en relation avec les différentes formes de criminalité financière.

À cette occasion, M. Daki a mis en avant le rôle pivot de BAM en matière de renforcement de l'intégrité financière des opérations financières, de préservation des systèmes bancaires et financiers et de lutte contre toutes les formes d'atteinte à la sécurité financière.

De son côté, M. Jouahri s'est félicité des liens forts entre le Parquet et BAM en termes de coopération continue et de protection de la sécurité du système financier national, où la Banque centrale se positionne comme un maillon essentiel en matière d'enquêtes et de recherches financières ordonnées par le Ministère public.