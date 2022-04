Showroom «Italian design day» pour promouvoir les échanges avec le Maroc

Un showroom d'excellence «Italian design day» destiné à promouvoir les échanges avec le Maroc a été organisé, jeudi à Casablanca, à l'initiative de l’Agence italienne pour le commerce extérieur (ICE).

Ce showroom, promu au niveau international par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a été l’occasion de mettre en avant des produits italiens distribués et présents au Maroc, avec la participation des acteurs du design italiens et marocains qui exposent des créations reflétant le savoir-faire italien.

Des acteurs italiens des secteurs de bois, céramique, meuble, médias, de l’architecture et du bâtiment, construction de motos, entre autres sont venus exposer leurs produits et échanger avec des acteurs locaux en vue de nouer des partenariats bénéfiques pour les deux parties.

À cette occasion, la directrice de l’Agence italienne pour le commerce extérieur, section Maroc, Daniela Cosentini, a souligné que cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts de son agence pour promouvoir les relations économiques et commerciales et les investissements entre l’Italie et le Maroc, notant que l’Italie est l’un des premiers fournisseurs et clients du Maroc.

L’agence italienne pour le commerce extérieur a choisi cette année le design étant donné qu’il ne s’agit pas d'un simple secteur, mais d’un parcours avec des connexions directes avec la société et son histoire qui allie l’art, la technique, le savoir-faire avec comme but d’apporter une valeur ajoutée. Le design italien propose des produits illustrant le raffinement du pays, sa créativité et la qualité de ses idées, relevant que le Maroc, doté d’une histoire très ancienne, connu et reconnu pour son hospitalité, ne peut qu’être sensible au design italien.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Italie au Maroc, Armando Barucco, a mis l’accent sur l’importance de ce genre d’événements pour la promotion des relations entre les deux pays, notant que la thématique de cette édition, en l’occurrence la durabilité, s’inscrit en droite ligne avec les stratégies de développement au Maroc.