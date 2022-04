Maroc-Comores : Signature de 11 conventions de coopération et mémorandums d'entente

Les travaux de la 1ère session de la Grande commission mixte Maroc-Union des Comores, tenus jeudi à Dakhla, ont été marqués par la signature de 11 accords, conventions de coopération et mémorandums d'entente.

Signées par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita et le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Union des Comores, chargé de la diaspora, Dhoihir Dkhoulkamal.

La première convention vise à éviter la double imposition sur le revenu et à lutter contre l'évasion et la fraude fiscales. Le second porte sur la promotion et la protection réciproques des investissements, avec pour objectif de promouvoir l’investissement qui contribue au développement durable, de favoriser le transfert des technologies et la création d’emplois. Un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine de l’emploi et du travail a également été signé.

Aussi, ils ont signé un mémorandum d’entente de coopération dans le domaine commercial portant sur la promotion et le développement du commerce entre les deux pays.

En outre, ils ont signé un accord-cadre de coopération dans les domaines de l’énergie, des mines et de la géologie, un protocole de coopération en matière de pêche maritime et d’aquaculture ou encore un accord de coopération Islamique pour les années 2022 à 2024.

Par ailleurs, un accord-cadre relatif à l’octroi de bourses académiques, de stages et de partage d’expertises a été signé, ainsi qu'un mémorandum visant à renforcer et à intensifier les relations de coopération en matière d’enseignement supérieur et de recherche scientifique. De plus, un accord de coopération Islamique pour les années 2022 à 2024 a été conclu entre les parties.

Les deux parties ont aussi signé une convention-cadre, avec pour objectif de développer la coopération bilatérale entre les deux parties en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’habitat, de la politique de la ville.

Les deux pays ont aussi signé un accord de coopération dans le domaine du tourisme, dans le but de favoriser et renforcer les flux touristiques entre les deux pays.