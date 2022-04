Ramadan : Les actions se multiplient pour venir en aide aux populations les plus démunies

Certaines associations ont pour habitude de se mobiliser pendant le mois de Ramadan, notamment en distribuant gratuitement des paniers alimentaires. En effet, un an après le confinement et dans un contexte marqué par les répercussions économiques dues à la pandémie, ainsi que l’effet de la sécheresse que connaît le Maroc, les actions humanitaires sont toujours d’une importance primordiale pour certains habitants.

Dans ce mois de solidarité, le Syndicat national des professionnels du transport routier a commencé la distribution de paniers repas dans la commune rurale d’Arazane, à Taroudant, grâce aux financements de plusieurs entreprises du transport. Les foyers en difficultés financières de la commune d’Arazane recevevront ainsi un panier pour le mois de Ramadan.

«Nous avons constitué un total 160 paniers pour les personnes en difficulté et dans l’incapacité d’achat de repas durant le mois de Ramadan», nous explique Mounir Benazzouz, secrétaire général du Syndicat national des professionnels du transport routier. «Grâce à toutes les entreprises donatrices, nous sommes heureux offrir des aliments pour la confection de repas», poursuit-il.

Chaque panier distribué est composé d’aliments de base, à savoir de l’huile, des lentilles, du concentré de tomates, des vermicelles, du houmous, du sucre, de la farine, du thé et du café pour un panier total de 150 dirhams. Une brochure explicative et détaillée est également disposée à l’intérieur du panier.

Les dons humanitaires de paniers ont débuté la semaine dernière. Un convoi jugé satisfaisant pour secrétaire général du syndicat. «Les paniers ont commencé à être livrés il y a plusieurs jours et les gens en sont heureux. Nous espérons vivement pouvoir recommencer l’année prochaine. Les gens en difficultés en ont besoin», déclare-t-il, rappelant que les dons restent «nécessaires». Même «hors ramadan, il est important d’effectuer des récoltes de vêtements, de produits alimentaires et d’hygiène», conclut-il.

Œuvres associatives

Les organismes ne sont pas les seuls à œuvrer pour la cause des populations en situation précaire. Chaque année, l’opération Ramadan est l’une des plus importantes initiatives solidaires menées par la Fondation Mohammed V depuis sa création.

Lancée en 1998, l’Opération de distribution alimentaire «Ramadan» se mobilise chaque année pour apporter son soutien alimentaire à grande échelle aux populations démunies. Aujourd’hui, ces actions sont menées dans une période où les besoins vitaux, alimentaires et économiques restent les principales conséquences de la pandémie. L’opération d’aide alimentaire Ramadan est ainsi destinée à subvenir au mieux aux besoins et atténuer le poids financier qui pèse sur les familles démunies.

Plusieurs associations agissent durant le mois sacré et ont besoin de dons et de bénévoles telle que l’organisation internationale «Ladies circle Casablanca 7» à la recherche de volontaires, l’association casablancaise «Sourire du cœur» qui distribue des ftours et des paniers repas, ainsi que l’association Moultaqa qui organise son «Ftour Al Amal», accueillant ainsi des milliers de personnes pour le ftour.