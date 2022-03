Marathon des Sables : Karim El Hayani réalise pieds nus les 86 km de la 4e étape

L’étape longue de ce 36e Marathon des Sables tenu actuellement a été marquée par l’arrivée au bivouac du Marocain Karim El Hayani, pieds nus sur le sable et les pierres. Le coureur avait confié la veille avoir eu beaucoup de mal lors de la troisième étape, dont le trançon est jalonné de beaucoup de pierres, de montées et de descentes. Face à la difficulté d’affronter ce terrain aride et hostile pieds nus, Karim El Hayani a décidé de réaliser cette étape longue de 86 km «tranquillement».

Karim El Hayani, habitué des courses pieds nus, détient actuellement le record du monde de semi-marathon sur glace pieds nus. Alors qu’il espère pouvoir courir un marathon sur la neige dès l’année prochaine, il s’impose sur cette édition du MDS comme maître des éléments, de la glace au sable le plus chaud du désert du Sahara.

«Graal et némésis à la fois», cette étape a été difficile à appréhender pour nombre de participants, le sable se transformant en bourbiers par endroit. «L’essentiel est de rejoindre le Bivouac 4 en moins de 35 heures», rappelait encore Patrick Bauer, fondateur du MDS, aux coureurs avant l'étape. Chose faite pour Karim El Hayani.